Hong Kong: Người dân biểu tình khi 47 nhà hoạt động ra hầu tòa

Các nhà hoạt động dân chủ Hong Kong đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia mới, lớn nhất trong nhiều tháng.

Cảnh sát nói với đám đông biểu tình rằng họ cũng đang vi phạm Luật An ninh Quốc gia gây tranh cãi.

Một số người hô vang các khẩu hiệu bao gồm "giải phóng Hong Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta" và "đấu tranh cho tự do, sát cánh cùng Hong Kong".

Tại hiện trường: Băng rôn, cờ cảnh báo được viết bằng tay

Hầu hết họ vận đồ đen, màu sắc được những người biểu tình chọn làm chủ đạo vào năm 2019. Các biểu ngữ chứa ngập những thông điệp viết bằng tay được giương lên. Tiếng hô hào "giải phóng Hong Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta" - mà chính phủ cho là vi phạm Luật An ninh Quốc gia - thỉnh thoảng vẫn được nghe thấy.

Sự việc trở nên căng thẳng khi cảnh sát sử dụng cờ màu để cảnh báo đám đông về việc tham gia vào một cuộc tụ tập bất hợp pháp và có thể vi phạm Luật An ninh Quốc gia.

Nhưng một số người ủng hộ Bắc Kinh cũng có mặt với tâm trạng ăn mừng. Một trong những biểu ngữ của họ có nội dung: "Hãy trừng trị nghiêm khắc những kẻ phản quốc và bán nước, và tất cả chúng sẽ bị bỏ tù bằng Luật An ninh Quốc gia."

Những ai bị cáo buộc?

Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả các cuộc bố ráp vào tháng 1 bắt giữ 55 người là "minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Luật An ninh Quốc gia đã được vũ trang hóa như thế nào để trừng phạt bất kỳ ai dám thách thức tầng lớp lãnh đạo".

Cho đến nay, khoảng 100 người đã bị bắt theo luật an ninh, gồm cả nhà phê bình nổi tiếng Trung Quốc và ông trùm truyền thông Jimmy Lai, người đã bị từ chối việc bảo lãnh và đang bị tạm giam chờ xét xử.

Luật An ninh Quốc gia là gì?

Nguyên tắc này được cho là đảm bảo các quyền tự do nhất định cho lãnh thổ - gồm quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận, cơ quan tư pháp độc lập và một số quyền dân chủ - mà Trung Quốc đại lục không có.