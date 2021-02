Hong Kong buộc tội 47 nhà hoạt động dân chủ theo luật an ninh mới

Cảnh sát Hong Kong ra đã cáo buộc đối với 47 nhà hoạt động với tội danh "lật đổ" trong đợt áp dụng mới nhất luật an ninh gây tranh cãi ở vùng lãnh thổ này.

Những người bị buộc tội là ai?

Trước khi đi trình diện, Gwyneth Ho đăng: "Tôi hy vọng mọi người có thể tìm thấy con đường bình an trong tâm trí, và sau đó sẽ tiến lên với ý chí bất khuất."

Khoảng 100 người cho tới nay đã bị bắt giữ theo luật an ninh, trong đó có gương mặt chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ và là một nhà tài phiệt truyền thông, Jimmy Lai, người đã không được cho bảo lãnh tại ngoại hầu tra và đang bị giam giữ chờ ngày xét xử.

Jimmy Lai bị bắt giữ hồi tháng Tám theo luật an ninh

Tổ chức Ân xá Quốc tế (International Amnesty) nói rằng các vụ bố ráp hồi tháng Giêng dẫn tới việc bắt giữ 55 người "cho thấy một cách mạnh mẽ nhất về việc luật an ninh quốc gia đã được sử dụng làm vũ khí để trừng phạt bất kỳ ai dám thách thức lại nhà cầm quyền".

Luật An ninh Quốc gia là gì?

Nguyên tắc này đảm bảo vùng lãnh thổ được hưởng một số quyền tự do nhất định - trong đó có quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận, có hệ thống tư pháp độc lập và một số quyền dân chủ - những thứ không tồn tại ở Trung Hoa đại lục.