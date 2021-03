Quả cầu vàng: Chloe Zhao, phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Nhiều người trên mạng ca ngợi cô là "nguồn cảm hứng to lớn cho các cô gái trẻ châu Á", nói thêm rằng đó là một "chiến thắng cho nữ giới ở khắp mọi nơi".

Đây là phim điện ảnh thứ ba của nữ đạo diễn 38 tuổi, sau Songs My Brothers Taught Me và The Rider.