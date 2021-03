CDC: Các biến thể có thể gây ra 'đợt lây lan thứ tư' của Covid-19

Tổng cộng, Mỹ đã ghi nhận hơn 28 triệu ca nhiễm và hơn 500.000 tử vong liên quan đến Covid-19, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Biến thể có là vấn đề nghiêm trọng ở Mỹ?

Tình hình chích ngừa ở Mỹ ra sao?

Nhìn chung, Mỹ đã sử dụng nhiều liều tiêm nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng khi tính theo dân số, dựa trên tỷ số liều chích ngừa cho mỗi 100 người, Mỹ xếp thứ tư sau Anh, UAE và Israel, theo cơ quan Our World in Data.