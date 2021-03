Người Myanmar 'đau buồn nhưng đoàn kết hơn bao giờ hết'

Từ Malaysia...

"Xin lỗi vì đã nhắn tin giờ này. Đây là bản báo cáo tóm tắt tình hình vừa xảy ra tại Myanmar. Ít nhất 61 người chết. Cảnh sát bắn đạn thật vào người biểu tình. Phóng viên không được phép vào hiện trường. Do đó chỉ có người dân tại đó mới có thể gửi hình ảnh và video sự thật vừa xảy ra cho thế giới... Chúng tôi không an toàn ở nhà. Chúng tôi không an toàn ở bên ngoài. Chúng tôi không an toàn ở bất cứ đâu..."