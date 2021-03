Vì sao phim châu Á ít cơ hội giành Quả Cầu Vàng và Oscar?

Cho dù có hai đạo diễn gốc Châu Á là Lee Isaac Chung (người Hàn Quốc), thắng giải Phim nước ngoài hay nhất với Minari và Chloé Zhao (người gốc Trung Quốc), thắng giải Phim chính kịch và Đạo diễn xuất sắc nhất với Nomadland tại Quả C ầu V àng năm nay, nhưng hai bộ phim do họ thực hiện đều là hai sản phẩm của điện ảnh Mỹ sản xuất 100%.

Trong bảng đề cử Quả Cầu Vàng năm nay (vừa trao giải sáng 1/3 – giờ Việt Nam), ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, có một phim phần lớn thoại bằng tiếng Hàn Quốc là Minari, nhưng đây lại là một bộ phim của điện ảnh Mỹ thuần túy, do A24 và Plan B của Brad Pitt sản xuất.

Ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất của Oscar (tiền thân là giải Phim nói tiếng nước ngoài), trong danh sách “shortlist” với 15 bộ phim vừa công bố, có 3 đại diện của châu Á là A Sun của Đài Loan, Better Days của Hong Kong và Sun Children của Iran.

Nhìn lại lịch sử của hạng mục này, thành tích điện ảnh của châu Á quá khiêm nhường, nếu không muốn nói là khá tệ so với châu Âu, châu lục chiếm hơn 80% chiến thắng, hay gần đây là khu vực điện ảnh Nam Mỹ, cũng đang vươn lên mạnh mẽ.

Năm 1994, điện ảnh châu Á lập một thành tích chưa từng có tại Oscar (và cũng chưa bao giờ lặp lại) là có tới 3 bộ phim tại top 5 đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất là Bá Vương Biệt Cơ của Trần Khải Ca (đại diện cho Trung Quốc), Hỷ Yến của Lý An (Đài Loan) và Mùi Đu Đủ Xanh của Trần Anh Hùng (Việt Nam). Đáng tiếc là ba bộ phim xuất sắc này cuối cùng lại thua cuộc trước một tác phẩm đến từ điện ảnh Tây Ban Nha.

Đến năm 2000, Ngọa Hổ Tàng Long của Lý An, bộ phim giành tới 10 đề cử Oscar mới trở thành bộ phim Hoa ngữ đầu tiên giành 4 chiến thắng Oscar, trong đó có hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.

Lý do khiến điện ảnh châu Á ít được công nhận tại các giải thưởng điện ảnh hàng đầu của Mỹ phải chăng là sự khác biệt về văn hóa và thẩm mỹ?

Trong khi đó, các đại diện đến từ châu Á đôi khi lại quá xa lạ về gu thưởng thức điện ảnh đối với họ. Ví dụ, hai đại diện khá nổi bật của điện ảnh châu Á năm nay A Sun (Đài Loan) và Better Days (Hong Kong) đề cập đến hai câu chuyện mang tính dị biệt về đề tài gia đình và bạo lực học đường mang tính bản địa, mà đôi khi người phương Tây rất khó cảm nhận và chia sẻ.

“Thiếu hiểu biết về văn hóa là vấn đề then chốt, cùng với phong cách kể chuyện quá khác biệt là những lý do khiến những người bỏ phiếu của Viện hàn lâm luôn e dè trước các bộ phim đến từ châu Á,” một nhà nghiên cứu chỉ ra lý do.