Facebook đồng ý trả tiền cho nội dung của News Corp ở Úc

Facebook đồng ý trả tiền cho nội dung địa phương của News Corp Australia do Rupert Murdoch làm chủ.

News Corp Australia chiếm khoảng 70% lượng phát hành báo chí ở Australia gồm The Australian, The Daily Telegraph và The Herald Sun. News Corp cũng làm chủ news.com.au.