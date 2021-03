Tạm dừng AstraZeneca, một số nước châu Âu chờ duyệt vaccine Sputnik V của Nga

Theo trang The Guardian ở Anh hôm 10/03/2021 thì nước Ý "sẽ sản xuất vaccine Sputnik V theo công thức của Nga từ mùa hè năm nay".

EU thận trọng quá mức nên bị chậm?

Cùng thời gian, theo trang CityAM ở Anh (15/03) thì không chỉ chậm trễ trong kế hoạch đặt mua vaccine và triển khai tiêm chủng, lãnh đạo EU còn đang dần đi vào cách nghĩ "quay sang dùng vaccine Nga" và tạm dừng vaccine AstraZeneca trong khi công tác thẩm định độ an toàn của vaccine này, sau tin tức về các vụ gây đông máu và một vài ca tử vong.

Nay, mới chỉ có chừng 17 triệu công dân EU được tiêm liều một, bằng 9,5 % dân số toàn khối, so với 23 triệu (36%) dân số tại Anh.

Theo một bài của phóng viên Y tế BBC, NickTriggle "Is Europe's AstraZeneca jab decision-making flawed?" thì kế hoạch tiêm chủng của EU chậm do nhiều lý do, nhưng một phần là vì tâm lý lo ngại hơi quá mức.