Anh tăng đầu đạn hạt nhân lên 260 và đóng tàu ngầm thế hệ mới

một giờ trước

Một phần quan trọng của chiến lược xoay chuyển trọng tâm an ninh và quốc phòng chính phủ Anh vừa công bố trong tháng 3/2021 là tăng số đầu đạn nguyên tử lên 260.

Năm 2017, Anh Quốc chính thức tuyên bố không ủng hộ, không ký và không phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí nguyên tử (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons - TPNW ), và xác nhận sẽ không chịu sự ràng buộc của văn bản quốc tế này.