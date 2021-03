Lệnh trừng phạt Mỹ và Anh áp lên quân đội Myanmar liệu có hiệu quả?

43 phút trước

Tập đoàn Kinh tế Myanmar (MEC) và Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) nắm kiểm soát một phần quan trọng của nền kinh tế Myanmar, với lợi ích xuyên nhiều ngành công nghiệp chính của đất nước.

Những căn hộ có tài trợ cho việc vi phạm nhân quyền không?

Nguồn hình ảnh, Screengrab from ETC website

Công ty đã niêm yết tại Singapore Emerging Towns and Cities (ETC) - sở hữu 49% cổ phần trong việc mở rộng thông qua một số công ty địa phương - đã ngừng giao dịch vào tháng 2 sau khi Công lý cho Myanmar (Justice for Myanmar) công bố các cáo buộc và sàn giao dịch chứng khoán đã yêu cầu công ty giải thích về phần mình trong dự án.