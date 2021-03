Kênh đào Suez: Hàng trăm tàu hàng kẹt cứng do thủy lộ còn tắc nghẽn

39 phút trước

Tàu chở hàng khổng lồ Ever Given bị mắc kẹt, gây tắc nghẽn giao thông qua kênh Suez từ hôm thứ Ba, 23/3/2021

Việc kênh đào Suez của Ai Cập tắc nghẽn do một tàu chở container khổng lồ bị mắc cạn đang gây ra "tắc nghẽn giao thông" ở Biển Đỏ, một nhà hàng hải nói với BBC từ một tàu thương mại ở gần đó.

Các tàu lai dắt và tàu cuốc đang cố gắng giải phóng siêu tàu Ever Given, bị mắc kẹt và đang nằm quay ngang ngáng trở tuyến đường thủy.

Có thể mất nhiều tuần?

Các tàu nạo vét đang làm việc suốt ngày đêm để giúp giải phóng tàu Ever Given

Bất chấp sự chậm trễ, ông Reynolds bày tỏ sự thông cảm với 25 thành viên người Ấn Độ của tàu Ever Given.

Liên tục các nỗ lực hỗ trợ

Khoảng 10 tàu lai dắt và hai tàu cuốc đang làm việc để giúp giải phóng tàu Ever Given. Máy đào và các máy móc khác hoạt động tại hai bờ kênh cũng đang hỗ trợ.

Người quản lý kỹ thuật của Ever Given, Bernhard Schulte Shipmanagement, nói một nỗ lực khác giúp làm nổi trợ lại con tàu vào hôm thứ Sáu, 26/3, đã thất bại và hoạt động trục vớt hiện tập trung vào việc loại bỏ cát và bùn xung quanh mạn trái, mũi tàu.

Gây ảnh hưởng nghiêm trọng

Nhà cung cấp dịch vụ Leth Agencies nói có tổng cộng 237 tàu đang đợi trong khu vực vào thứ Sáu - với 107 tàu tại Cảng Suez ở Biển Đỏ, 41 tại điểm giữa của kênh đào ở Hồ Great Bitter, và 89 tàu tại Port Said ở Địa Trung Hải.

Tàu hàng chở container đầu tiên lựa chọn hành trình dài hơn đi quanh Mũi Hảo vọng là con tàu chị em của Ever Given, Ever Greet, cả hai đều được điều hành bởi công ty Evergreen Marine của Đài Loan.