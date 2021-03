Ba nghị sĩ Quốc hội Đức từ chức vì 'bê bối khẩu trang'

Ba nghị sĩ Quốc hội Đức từ chức vì 'bê bối khẩu trang'

Trong bài 'Germany: Third conservative MP quits as pressure grows over lobbying scandals', Deutsche Welle nói ông Löbel thừa nhận công ty của ông nhận 250 nghìn euro tiền môi giới nhập khẩu trang.