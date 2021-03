Hong Kong không chiếu giải Oscar, Trung Quốc ngầm tẩy chay Nomadland?

Nguồn hình ảnh, EPA Chụp lại hình ảnh, Chloe Zhao

Đài truyền hình Hong Kong TVB đã quyết định sẽ không chiếu lễ trao giải Oscar lần thứ 93.

Người phát ngôn TVB nói hôm 30/3 rằng đây chỉ là "quyết định thuần túy thương mại".

Nhưng ngay lập tức báo Global Times ở Trung Quốc đại lục đã bình luận rằng lý do thực sự là vì giải Oscar năm nay có đề cử phim tài liệu cho Do Not Split, nói về biểu tình Hong Kong năm 2019.

Ngoài ra, phim dự đoán sẽ thắng lớn nhất năm nay, Nomadland, có đạo diễn gốc Hoa Chloe Zhao đang bị dân mạng Trung Quốc lên án.

Năm 2013, bà Zhao trả lời tạp chí Filmmaker, mô tả việc làm trẻ em ở Trung Quốc là nơi mà "dối trá khắp nơi".

Dân mạng Trung Quốc đã tìm ra bình luận này và kêu gọi tẩy chay bà và Nomadland.

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, Chloe Zhao

Hôm 16/3, báo Global Times đăng bài nói dù cho Nomadland có thắng lớn ở Oscar, thì cũng không "cứu vãn" danh tiếng của đạo diễn ở Trung Quốc.

Hôm 30/3, báo này lại dẫn lời nhà phê bình ở Thượng Hải Xiao Fuqiu nói theo ông ta, việc TVB không phát Oscar là chủ yếu do việc đề cử phim tài liệu Do Not Split.

Tranh cãi ở Hong Kong xảy ra mặc dù năm nay, phim Hong Kong Better Days của Derek Tsang đã được đề cử Oscar cho hạng mục phim nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, Hong Kong mới được đề cử cho hạng mục này. Lần năm 1993 là phim Farewell My Concubine được đề cử.

Danh sách lọt vào đề cử Oscar phim nước ngoài năm nay 2021:

•Bosnia - Herzegovina, Quo Vadis, Aida?

•Chile, The Mole Agent

•Czech, Charlatan

•Đan Mạch, Another Round

•Pháp, Two of Us

•Guatemala, La Llorona

•Hong Kong, Better Days

•Iran, Sun Children

•Bờ Biển Ngà, Night of the Kings

•Mexico, I'm No Longer Here

•Na Uy, Hope

•Romania, Collective

•Nga, Dear Comrades!

•Đài Loan, A Sun