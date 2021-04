Hong Kong: Jimmy Lai và các nhà hoạt động chủ chốt bị kết tội vì biểu tình

Bảy nhà hoạt động đã làm gì?

Jimmy Lai là ai?

Với tài sản ước tính trị giá hơn 1 tỷ đôla, ông Lai đã xây dựng vốn liếng ban đầu từ ngành may quần áo và sau đó mạo hiểm sang lĩnh vực truyền thông và thành lập công ty Next Digital.

Đầu đuôi sự việc

Điều này được cho là để bảo vệ một số quyền tự do nhất định cho Hong Kong. Những quyền này gồm tự do hội họp và tự do ngôn luận, có cơ quan tư pháp độc lập và một số quyền dân chủ - những quyền tự do mà không nơi nào khác của Trung Quốc đại lục có được.