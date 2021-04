Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 18,3% sau Covid

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng kỷ lục 18,3% trong quý đầu tiên của năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái.

Chúng cũng bị lệch đi nhiều và ít cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, so với sự suy giảm kinh tế quá lớn vào năm ngoái.

Để làm cơ sở, họ sử dụng quý đầu tiên của năm 2020, khi nền kinh tế Trung Quốc suy giảm 6,8% do tình trạng phong tỏa toàn quốc vào đỉnh điểm của đợt bùng phát Covid-19.

Các số liệu then chốt khác do cơ quan thống kê của Trung Quốc công bố cũng cho thấy sự phục hồi tiếp diễn, nhưng cũng tốt hơn bình thường vì chúng được so sánh với những con số cực kỳ yếu từ năm ngoái.