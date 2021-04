Raúl Castro từ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba

22 phút trước

Không bất ngờ, nhưng không kém phần lịch sử

Người thay thế Raúl Castro làm chủ tịch, ông Miguel Díaz-Canel, cũng có thể kế nhiệm ông với tư cách là bí thư thứ nhất ĐCS Cuba. Có vẻ như ông Miguel Díaz-Canel sẽ buộc phải thực hiện các bước tiếp theo để tự do hóa nền kinh tế do Cuba kiểm soát tập trung. Hòn đảo này hiện đang ảnh hưởng nặng nề do cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ giai đoạn ngay sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Do đó, các nông dân gần đây đã được phép bán thịt bò và các sản phẩm từ sữa - những mặt hàng trước đây thuộc quyền kiểm soát duy nhất của nhà nước.