Hội đồng quản trị Facebook trì hoãn quyết định cho ông Trump hoạt động trở lại

7 phút trước

Hội đồng cho biết sự chậm trễ là do cần phải mất thời gian để xem xét hơn 9.000 phản hồi của công chúng.

Hội đồng được thành lập để đưa ra phán quyết về các quyết định kiểm duyệt khó khăn hoặc gây tranh cãi do Facebook đưa ra.

Ủy ban gồm 20 thành viên, do ông chủ Facebook Mark Zuckerberg thành lập, thường được gọi là "Tòa án tối cao của Facebook".

Gã khổng lồ công nghệ ban lệnh cấm Trump

Một quyết định lớn của Facebook bị trì hoãn

Quyết định này do đó cực kỳ quan trọng đối với tham vọng chính trị trong tương lai của ông Trump.

Và nếu bạn nhìn vào các quyết định mà Ban Giám sát của Facebook đưa ra, ông Trump có lý do để lạc quan.

Khi đưa ra các quyết định của mình, hội đồng quản trị phải cố gắng cân nhắc giữa quyền tự do ngôn luận với an toàn đối với công chúng. Đối với hầu hết các phán quyết của hội đồng cho đến nay và trong năm nay, họ đã đứng về phía tự do ngôn luận.