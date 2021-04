Hội nghị thượng đỉnh ASEAN có thể chấm dứt đổ máu ở Myanmar?

Thoạt nhìn, họ có đủ lý do để làm như vậy: tình hình Myanmar đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của Đông Nam Á kể từ cuộc đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia một thập kỷ trước.

Một số chính phủ khá im lặng. Vì những lý do hiển nhiên, chính quyền quân đội Myanmar chống lại bất kỳ hình thức can thiệp nào của ASEAN, nhưng thái độ của các quốc gia khác: Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam vẫn khiến người ta đặt câu hỏi.Đặc biệt, sự chú ý đang tập trung vào Thái Lan và Việt Nam. Một nhà phân tích Đông Nam Á nói rằng các nhà ngoại giao nước ông đang đổ lỗi cho Bangkok và Hà Nội đã cản trở việc đạt được quan điểm chung trong ASEAN.

