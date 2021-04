Trung Quốc và Hoa Kỳ cam kết chống biến đổi khí hậu

một giờ trước

Các nhà khoa học khí hậu cảnh báo rằng nhiệt độ toàn cầu cần được giữ ở mức thấp hơn 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, hướng tới mục tiêu tham vọng hơn, 1,5 độ C, để tránh viễn ảnh tồi tệ nhất của sự suy thoái khí hậu.