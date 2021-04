Đại dịch Covid: Úc mở hành lang đi lại với New Zealand

44 phút trước

Những cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt tràn ngập phi trường Auckland hôm thứ Hai khi người dân từ Úc có thể tự do đi đến New Zealand lần đầu tiên sau hơn một năm.

Úc và New Zealand đóng cửa biên giới vào tháng 3 năm ngoái và áp dụng chính sách bắt buộc cách ly đối với công dân hồi hương.

Từ tháng 10, người từ New Zealand được phép đến hầu hết các bang ở Úc mà không phải cách ly, nhưng chính sách này đã không được đáp lại từ phía New Zealand do lo ngại các đợt bùng phát bất chợt.