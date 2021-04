GS Carl Thayer nói về ưu tiên của ông Knapper, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại VN

35 phút trước

GS Carl Thayer: Các ưu tiên của ông Marc Knapper với tư cách là Đại sứ sắp tới của Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ được quyết định phần lớn bởi di sản của quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 dưới thời Chính quyền Obama và cũng như các chính sách do Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Anthony Blinken đặt ra.

Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời do Tổng thống Biden ban hành vào tháng 3 kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN khác "để thúc đẩy các mục tiêu chung" trong đó Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Mở là tối quan trọng.