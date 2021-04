Nga điều binh khiển tướng không chỉ để 'diễn tập' ở biên giới Ukraine

một giờ trước

Bức tranh to: ba điểm nóng

Trang Financial Times ra ở Anh hôm 19/04 cho rằng sau Afghanistan, Trung Quốc và Nga sẽ cùng "nắn gân" xem Joe Biden dám tiến tới đâu trong các hồ sơ an ninh khu vực.

Dù vậy, mọi việc điều động quân sự - nay đã tạm rút - của Nga có thể gây ra hệ quả mà chính Kremlin không tính trước được, theo Shlomo Ben-Ami trong bài "What will Russia do with forces massed on Ukraine's borders?" (The Strategist 20/04/2021).