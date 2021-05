Hong Kong: Nhà hoạt động Joshua Wong bị bỏ tù vì lễ tưởng niệm Thiên An Môn

16 phút trước

Lễ tưởng niệm hàng năm, được tổ chức ở Hong Kong kể từ năm 1990, lần đầu tiên bị cấm vào năm ngoái do cảnh sát viện lý do thực hiện biện pháp phòng virus.

Điều gì đã xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn?

Luật an ninh quốc gia là gì?

Điều này được cho là để bảo vệ một số quyền tự do nhất định cho Hong Kong như tự do hội họp và tự do ngôn luận, có cơ quan tư pháp độc lập và một số quyền dân chủ - những quyền tự do mà không nơi nào khác của Trung Quốc đại lục có được.