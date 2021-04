Tác giả Việt đoạt giải cuộc thi ảnh ẩm thực quốc tế

Giải Ẩm thực đường phố: Thưởng thức, của Trần Việt Văn, Việt Nam

"Bốn cô gái trẻ say sưa ăn chè, cho tôi cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu ngay cả khi chúng ta sống trong đại dịch."

Giải NAG ẩm thực sinh viên của năm , do Hội Nhiếp ảnh Hoàng gia hỗ trợ: Ảnh tĩnh vật củ dền đó của Sarah Blandford, UK

Tất cả ảnh do Pink Lady Food Photographer of the Year 2021 cung cấp.