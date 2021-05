Covid-19: Các ca tử vong trong ngày cao kỷ lục tại Ấn Độ

Covid-19: Các ca tử vong trong ngày cao kỷ lục tại Ấn Độ

46 phút trước

Ấn Độ ghi nhận có các ca tử vong hàng ngày do virus corona ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, một ngày sau khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên có hơn 400.000 ca lây nhiễm mới.

Tình hình mới nhất

Báo The Times of India tường thuật 16 người chết ở bang Andhra Pradesh ở miền nam do thiếu oxy tại hai bệnh viện, và sáu người tử vong ở vùng ngoại vi Gurgaon của Delhi.