Israel-Gaza: Tên lửa nghiền nát Israel sau khi các chiến binh bị giết

một giờ trước

Chiến sự nổ ra sau nhiều tuần gia tăng căng thẳng giữa Israel và Palestine ở Đông Jerusalem, đỉnh điểm là các cuộc đụng độ tại một thánh địa của người Hồi giáo và Do Thái.

Cảnh sát Israel cho biết thêm, bạo lực ở các khu vực của Israel có cả người Do Thái và Ả Rập đã dẫn đến vụ bắt giữ hơn 374 người tối thứ Tư, và 36 cảnh sát bị thương.

Truyền thông của Israel đưa tin về việc cả người Do Thái và Ả Rập bị đám đông tấn công ở các thị trấn và thành phố của Israel.

Những người này gồm một nam giới Do Thái bị người Ả Rập đánh bị thương ở thành phố Acre, và một người đàn ông Ả Rập bị lôi ra khỏi xe và bị đánh đập bởi một đám đông người Do Thái cánh hữu ở Bat Yam.

"Không gì có thể biện minh cho một đám đông Ả Rập tấn công người Do Thái, và không gì có thể biện minh cho một đám đông Do Thái tấn công người Ả Rập," ông nói trong một tuyên bố video, được Times of Israel đưa tin.