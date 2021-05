Giữa đại dịch, vì sao Nhật không hủy Thế vận hội Olympic?

một giờ trước

Nhật Bản từ lâu khăng khăng rằng Olympics, lẽ ra được tổ chức hồi cuối hè năm ngoái, sẽ diễn ra và sẽ an toàn.

Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Yoshihide Suga lần đầu tiên dường như chịu sức ép của công chúng khi ông nói rằng chính phủ sẽ "không đặt Olympic lên trên hết" - nhưng ông cũng nói thêm rằng cuối cùng thì quyết định sẽ là do IOC đưa ra.

Thế Vận Hội có thể bị hủy ra sao?

Một lý do có thể cho phép hủy - ngoài những điều như chiến tranh hay loạn lạc - là nếu "IOC có cơ sở hợp lý để tin rằng, hoàn toàn theo ý của họ, sự an toàn của những người tham gia Thế vận hội có thể bị đe dọa hay phá hoại một cách nghiêm trọng vì bất kỳ lý do nào". Và đại dịch có thể được cho là một mối đe dọa như vậy.