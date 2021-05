Xung đột Israel-Gaza: Giới chức Gaza nói Chủ nhật là ‘ngày đẫm máu nhất’

Lynn Hastings, phó điều phối viên đặc biệt của LHQ về Tiến trình Hòa bình Trung Đông, nói với BBC rằng bà đã kêu gọi chính quyền Israel cho phép LHQ đưa nhiên liệu và hàng tiếp tế vào nhưng được trả lời rằng tình hình là không an toàn.

Tổng số người chết ở Gaza hiện là 188 người, bao gồm 55 trẻ em và 33 phụ nữ, cùng với đó là 1.230 người bị thương, theo Bộ Y tế do Hamas kiểm soát. Phía Israel nói rằng số người chết bao gồm hàng chục tay súng.

Chuyện gì xảy ra hôm Chủ nhật?

Hàng triệu người Israel đã tìm đến các căn phòng hoặc nơi trú ẩn an toàn khi còi báo động vang lên. Người Palestine cũng cố gắng đề phòng, nhưng ở Dải Gaza đông đúc và có nguồn lực kém, nhiều người không còn nơi nào để đi.

Hãng tin Associated Press cho rằng có vẻ hai người kia không ở nhà vào thời điểm xảy ra cuộc không kích.

Các nhân viên cứu hộ Gaza đã dành cả ngày để tìm cứu người dưới đống đổ nát do đợt không kích gây ra.

Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của nước này đã đánh chặn nhiều rocket trong số đó. Nhưng một số quả đạn đã gây ra thiệt hại cho xe cộ và các tòa nhà, bao gồm giáo đường Do Thái Yad Michael ở Ashkelon, nơi một mảnh đạn đã xuyên thủng tường ngay trước khi diễn ra buổi lễ tối trong ngày lễ Shavuot của người Do Thái. Theo Times of Israel, không có ai bị thương và người dân địa phương đã nhanh chóng dọn dẹp để có thể tổ chức buổi lễ.