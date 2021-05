Học sinh 'hòa đồng' dễ được giáo viên cho điểm cao hơn?

Họ cho rằng kết quả do giáo viên đưa ra "có thể phản ánh một số thành kiến có ý thức hoặc vô thức" đối với những học sinh có tính cách "dễ chịu".

Nghiên cứu so sánh điểm số do giáo viên dành cho học sinh với kết quả mà các em nhận được khi ẩn danh trong các kỳ thi.

"Thành tích do giáo viên xếp hạng có thể bị ảnh hưởng bởi tính cách nhiều hơn là thành tích khách quan được đo bằng một kỳ thi tiêu chuẩn," nghiên cứu kết luận.

Các phát hiện được công bố trên tạp chí The Journal Of Personality And Individual Differences số mới nhất.