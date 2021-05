Đài Loan phải lựa chọn giữa virus và chính trị

một giờ trước

Thời báo Hoàn cầu do nhà nước Trung Quốc điều hành đăng bài báo với tiêu đề cáo buộc bà Tsai phớt lờ lòng tốt của người dân đại lục - và phớt lờ lời cầu xin vaccine từ chính người dân của bà.

Bà viết: "Chúng tôi phản đối can thiệp từ bên ngoài vào công việc đưa vaccine đến Đài Loan của chúng tôi, và phản đối các nỗ lực lợi dụng việc cung cấp vaccine cho các mục đích chính trị."

Điều đó một phần là do nhiều người ở Đài Loan không muốn vaccine do Trung Quốc sản xuất; họ lo lắng về sự an toàn và hiệu quả của chúng.