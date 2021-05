Hong Kong: Tỉ phú Jimmy Lai lại bị phạt tù do biểu tình đòi dân chủ

Trùm truyền thông ủng hộ dân chủ Hong Kong Jimmy Lai đã bị kết án 14 tháng tù giam do tham gia một cuộc tụ họp trái phép vào năm 2019.

Ông Jimmy Lai (Lê Trí Anh), 73 tuổi, hiện cũng đang thụ án do tham gia các cuộc biểu tình khác vào năm đó.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đại lục đang gia tăng hành động bóp nghẹt các quyền và nền tự do của Hong Kong.

Ông Lai nằm trong số 10 nhà hoạt động nổi tiếng đã bị kết án hôm thứ Sáu do tham gia vào một cuộc tụ họp bất hợp pháp vào ngày 1/10/2019.

Ông trùm truyền thông Jimmy Lai đối mặt với ít nhất hai tội danh khác được áp dụng theo luật an ninh quốc gia mới của nước này, vốn có mức án cao nhất là chung thân.

Jimmy Lai là ai?

Sở hữu tài sản ước tính hơn 1 tỷ đô la, ông khởi dựng cơ nghiệp trong ngành trang phục, sau đó mạo hiểm sang lĩnh vực truyền thông và thành lập Next Digital.

Next Digital xuất bản Apple Daily, một tờ báo được đọc nhiều, thường xuyên chỉ trích giới lãnh đạo Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Hồi đầu tháng này, nhà chức trách đã phong tỏa tài sản thuộc về Lai, bao gồm tài khoản ngân hàng và 71,26% cổ phần của ông trong Next Digital - ước tính trị giá 45 triệu đô la.

Cục trưởng Bảo an Hong Kong cũng đã gửi công văn tới các ngân hàng khổng lồ gồm HSBC và Citibank, đưa ra lời đe dọa áp dụng mức phạt 7 năm tù cho bất kỳ ai thực hiện giao dịch với các tài khoản của Lai tại thành phố này.

Bản chất chuyện này là gì?

Điều này được cho là để bảo vệ một số quyền tự do nhất định cho Hong Kong: tự do hội họp và ngôn luận, độc lập tư pháp và một số quyền dân chủ - những quyền tự do mà không nơi nào khác của Trung Quốc đại lục có được.