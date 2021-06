Đài Loan: Vì sao từ tấm gương chống Covid-19, nay lao đao, nhiều người chết?

Nhưng thành tựu to lớn đã kết thúc vào giữa tháng 5: các ca nhiễm trên hòn đảo bắt đầu tăng mạnh, và chỉ trong vòng 19 ngày, tính tới ngày 2/6, xảy ra hơn 8.000 ca nhiễm Covid-19.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Thái Anh Văn có diễn văn, trấn an rằng 750.000 liều vaccine do Mỹ hứa sẽ sớm đến nơi.

Theo Our World in Data, Đài Loan chỉ thực hiện 0,57 xét nghiệm virus trên 1.000 người vào giữa tháng 2, so với tỷ lệ 6,21 của Singapore và 8,68 của Anh vào cùng thời điểm.