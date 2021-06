Tổng thống Biden dự G7 ở Anh trước khi công du EU và tới Geneva gặp Putin

9 tháng 6 2021

Các vấn đề của Anh và EU đều cần Mỹ vào cuộc

Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill sẽ có lịch dự tiệc vào ngày 13/06 ở Lâu đài Windsor do Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì.

Ngăn chặn sức mạnh Trung Quốc

Quốc hội Hoa Kỳ đang tiến dần tới việc thông qua luật mang tên U.S. Innovation and Competition Act of 2021 (USICA).