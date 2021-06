Vì sao làm người giàu ở Trung Quốc không còn 'ngầu' nữa?

10 tháng 6 2021, 12:40 +07

Hồi đầu năm nay, Diêu An Na, con gái út của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, đã gây phẫn nộ trên mạng khi nói rằng cô đã sống một cuộc sống chật vật.

'Không xứng đáng'

Tiến sĩ Từ Kiện (Jian Xu) tại Đại học Deakin, người nghiên cứu về văn hóa truyền thông Trung Quốc, cho biết: "Khi so với các ngôi sao và công việc có vẻ 'dễ dàng' của những người này, mọi người có xu hướng phân bì rằng họ đã làm việc chăm chỉ như thế nào trong khi kiếm được ít tiền như thế nào."

Do đó, việc người giàu phô trương tài sản một cách trắng trợn ngay lập tức bị coi là vô cảm. Theo các chuyên gia, dù đây là điều phổ biến tại hầu hết các quốc gia có vấn đề bất bình đẳng thu nhập, thì Trung Quốc lại đang ở một vị thế khó xử độc nhất.

Đây cũng là lý do khiến người ta không mấy cảm thông với nữ diễn viên hạng A Phạm Băng Băng khi cô bị quản thúc vì tội trốn thuế vào năm 2018 , dù nữ diễn viên này là một trong những ngôi sao đình đám nhất nước này.

Nghệ thuật vờ khiêm tốn

"Đó là một nỗ lực mệt mỏi," ông nói và bổ sung rằng khoe khoang cũng là biểu hiện cho thấy một người đang "bất an" về địa vị xã hội của mình.

Những người chỉ trích sau đó đã chế nhạo các bài đăng của cô, thậm chí đặt cho chúng một cái tên: "Văn học Versailles". Cụm từ thịnh hành này được lấy cảm hứng từ truyện tranh Nhật Bản The Rose Of Versailles (Versailles no bara hay Hoa hồng Versailles), dựa trên cuộc sống xa hoa của Nữ hoàng Marie Antoinette vào thế kỷ 18, và trong nhiều tháng, đã làm dấy lên những bài viết đùa cợt từ cư dân mạng bắt chước phong cách viết của cô này.