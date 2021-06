Biến đổi khí hậu: Khối G7 cứng rắn với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch

một giờ trước

'Quyết định quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại'

Tuyên bố đối phó với việc sử dụng than được đưa ra từ Tòa Bạch Ốc, theo đó nói rằng đây là lần đầu tiên lãnh đạo các nước giàu trên thế giới cam kết duy trì mức nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C.

Để đạt được điều này, cần phải có một loạt các chính sách khẩn cấp, mà đứng đầu trong đó là việc giảm dần, tiến tới loại bỏ việc sử dụng than, trừ khi hoạt động này được cải thiện nhờ công nghệ hấp thụ, tiêu trừ khí thải carbon.

Than là nguồn nhiên liệu chủ yếu gây ô nhiễm nhất thế giới, và việc chấm dứt sử dụng than được các nhà hoạt động vì môi trường coi là một bước đi to lớn.