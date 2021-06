Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ chào đón tàu CSB 8021

4 giờ trước

Quan hệ an ninh của Hoa Kỳ và Việt Nam phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và hai nước có chung tầm nhìn về tương lai của một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hợp tác an ninh của hai bên dựa trên cam kết chung là làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng và cùng chung quyết tâm giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực.

Hoa Kỳ và Việt Nam đã có tất cả 11 cuộc Đối thoại Chính trị, An ninh và Quốc phòng để thảo luận về hợp tác an ninh song phương. Các cuộc hội đàm này tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai quốc gia và phản ánh cam kết chung của Hoa Kỳ và Việt Nam với một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và độc lập. Các chủ đề thảo luận bao gồm di sản chiến tranh, an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa (HADR), hoạt động gìn giữ hòa bình và các sáng kiến Phụ nữ, Hòa bình và An ninh quốc tế.