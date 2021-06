Hong Kong: nhà hoạt động Agnes Chow được ra tù

Sau đó, Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia để dập tắt các tiếng nói bất đồng ở Hong Kong.

Người ủng hộ hô to "Add oil!" ("Đổ thêm dầu!") - một khẩu hiệu tượng trưng cho các cuộc biểu tình lớn.

Luật An ninh Quốc gia là gì?

Nguyên tắc này được cho là đảm bảo các quyền tự do nhất định cho lãnh thổ - gồm quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận, cơ quan tư pháp độc lập và một số quyền dân chủ - mà Trung Quốc đại lục không có.