Báo Apple Daily: Cảnh sát Hong Kong bắt một tổng biên tập, bốn lãnh đạo

40 phút trước

Cảnh sát Hong Kong vừa bắt giữ tổng biên tập và bốn lãnh đạo khác của tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily hôm thứ Năm vì nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc gia.

Hàng chục nhà hoạt động nổi tiếng đã bị bắt kể từ khi luật an ninh quốc gia được ban hành vào năm ngoái.

Điều gì xảy ra hôm thứ Năm?

Cảnh sát cũng đến nhà riêng của Tổng biên tập Ryan Law, Tổng giám đốc Cheung Kim-hung của công ty mẹ Next Digital, Giám đốc vận hành Chow Tat-kuen, Giám đốc xuất bản của Apple Daily - Chan Pui-man và Giám đốc Cheung Chi-wa và bắt giữ họ.

Cảnh sát không nêu tên những người bị bắt nhưng xác nhận là 5 người, trong độ tuổi từ 47 đến 63, đã bị bắt vì "câu kết với lực lượng ngoại bang hoặc có yếu tố nước ngoài để gây nguy hại cho an ninh quốc gia".

Jimmy Lai là ai?

Sở hữu tài sản ước tính hơn 1 tỷ đôla, ông khởi dựng cơ nghiệp trong ngành trang phục, sau đó đầu tư sang lĩnh vực truyền thông và thành lập Next Digital.

Luật an ninh quốc gia là gì?

Điều này được cho là để bảo vệ một số quyền tự do nhất định cho Hong Kong: tự do hội họp và ngôn luận, tư pháp độc lập và một số quyền dân chủ - những quyền tự do mà Trung Quốc đại lục không có.