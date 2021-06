Thượng đỉnh Geneva căng thẳng: Biden và Putin mong đợi gì từ đối thủ?

"Ông ta bị cáo buộc là đã can thiệp vào hai cuộc bầu cử ở Mỹ nhằm giúp ông Donald Trump, người bị cho là mối đe dọa nội bộ cho dân chủ Mỹ."

Mỹ mong Nga "ngừng quấy rối"

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói rõ điều đó khi cho biết thượng đỉnh Geneva là nhằm để "dựng lối bằng lan can cho quan hệ" (nguyên văn -to establish handrails).