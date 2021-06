Vaccine AstraZeneca: Giải đáp thắc mắc về độ an toàn

một giờ trước

Nguồn hình ảnh, John Cairns/University of Oxford

Kể từ khi Vương quốc Anh bắt đầu chương trình tiêm chủng quốc gia chống Covid-19, tính an toàn của vaccine tại Anh đã được giám sát chặt chẽ bằng cách sử dụng Chương trình Thẻ vàng.

Mục đích của chương trình là đưa ra cảnh báo sớm rằng sự an toàn của thuốc hoặc thiết bị y tế có thể cần được điều tra thêm.

Rối loạn đông máu và vaccine AstraZeneca ở Anh?

Giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do vaccine (VITT) và Huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) là những thuật ngữ được sử dụng để mô tả tình trạng này.

Hướng dẫn về vaccine của Đại học Oxford / AstraZeneca đã thay đổi như thế nào ở Anh?

Nguyên nhân gây ra Giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do vaccine (VITT) và Huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) sau khi tiêm AstraZeneca?

Bằng chứng ban đầu cho thấy rằng hội chứng VITT là do phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch.

Các tự kháng thể PF4 có tác dụng không mong muốn là kích hoạt các tiểu cầu, do đó dẫn đến hình thành các cục máu đông.

Mặc dù VITT được cho là một hiện tượng miễn dịch và do đó phản ứng miễn dịch được kích hoạt bởi liều thứ hai lẽ ra phải cao hơn, ta vẫn chưa hiểu rõ tại sao phần lớn các trường hợp VITT (254 trường hợp) đã được báo sau liều đầu tiên AstraZeneca và chỉ có 8 ca sau liều thứ hai.

Một số chuyên gia đặt giả thiết có thể vì số liều AstraZeneca thứ hai tiêm tại Anh vẫn còn thấp so với số liều đầu tiên.

Các vaccine khác thì sao?

Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy những trường hợp hiếm gặp này là do Pfizer / BioNTech gây ra.

Giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do vaccine (VITT) và vaccine dựa trên phiên bản suy yếu của virus adeno: Có liên hệ không?

Rất tiếc hiện không có dữ liệu từ các vaccine khác sử dụng cùng công nghệ bao gồm Sputnik V của Nga và vaccine do công ty CanSino Biologics của Trung Quốc sản xuất.

Ai không nên tiêm vaccine AstraZeneca ở Việt Nam?

Hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam về điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối?

Triệu chứng lâm sàng của hiện tượng đông máu sau tiêm vaccine thường xuất hiện từ 4 - 28 ngày sau tiêm với các biểu hiện như: Đau đầu dai dẳng, dữ dội, các triệu chứng thần kinh khư trú; co giật (gợi ý đột quỵ); khó thở hoặc đau ngực (gợi ý thuyên tắc phổi hoặc hội chứng vành cấp); đau bụng (gợi ý huyết khối tĩnh mạch cửa); đau, phù chi dưới (gợi ý huyết khối tĩnh mạch sâu). Đặc biệt, bệnh nhân ít khi biểu hiện chảy máu, xuất huyết da hoặc xuất huyết nội tạng.

Khuyến nghị của một số nước khác?

Tại Úc cho tới 17/6, chính phủ nói: "Một tác dụng phụ rất hiếm đã được báo cáo sau khi tiêm vaccine AstraZeneca là 'huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu' (TTS), liên quan đến tình trạng đông máu cục và lượng tiểu cầu trong máu thấp. Lợi ích chủng ngừa vượt xa hơn rất nhiều so với nguy cơ bị tình trạng này."

"Tuy nhiên, để giảm thiểu nguy cơ này, Comirnaty (Pfizer) là loại vaccine COVID-19 phù hợp hơn cho người lớn dưới 50 tuổi và cho người từng bị huyết khối xoang tĩnh mạch não (một dạng máu đông cục) hoặc giảm tiểu cầu do heparin gây ra (phản ứng hiếm khi điều trị bằng heparin)."

Để đề phòng, ở Úc, vaccine Comirnaty (Pfizer) được ưu tiên tiêm cho người lớn dưới 50 tuổi, vì nguy cơ TTS của họ có thể cao hơn một chút so với người cao niên và vì nguy cơ bị các hậu quả trầm trọng do COVID-19 gây ra của họ thấp hơn so với người cao niên.