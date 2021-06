Ngày những con sư tử không kiếm được mồi, Scotland-Anh: 0-0

35 phút trước

London chưa nổi còi nhập cuộc trên sân Wembley đã tràn ngập đường phố các cổ động viên Scotland. Bài hát quyến rũ của ban nhạc Baccara 'Yes Sir, I Can Boogie' trở thành hành trang của đội bóng 'Những trái tim dũng cảm' từ năm 1977 vang lên khắp các khu vực nổi tiếng của thủ đô :

Đội Scotland đã không phụ tình yêu của những trái tim gửi gấm cho họ. Suốt 90 phút so tài, các cầu thủ Anh vốn tràn đầy hy vọng đi đến tận trận chung kết theo thẩm định của các nhà cái, lại vừa thắng Croatia 1-0 đã được Scotland chỉ cho đường băng hạ cánh, dù vẫn còn an toàn, nhưng nhiệt huyết không khỏi phai nhạt.

Hơn nữa, họ được chơi trên sân nhà, và với ' Yes Sir, I Can Boogie' một nghìn lần lớn giọng hơn ở Wembley, thì biết đâu sẽ có một ngày lịch sử khác, xóa đi nỗi buồn 10 lần đá châu Âu chưa qua nổi vòng bảng của Scotland ?

Yes sir, I can boogie

If you stay you can't go wrong