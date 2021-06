Người Hong Kong có 'cuộc chia tay đau đớn' với báo ủng hộ dân chủ Apple Daily

một giờ trước

Trong suốt đêm, hàng trăm người đứng chờ đợi dưới mưa to bên ngoài các trụ sở của tòa báo, nơi một triệu bản đang được in ra.

Việc tòa báo đóng cửa được coi như cú đánh vào tự do báo chí ở Hong Kong do áp lực từ Bắc Kinh.

Với ấn bản báo in cuối cùng ra hôm thứ năm, Apple Daily đã in 1 triệu bản, nhiều gấp 10 lần so với số lượng in thông thường.