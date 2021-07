Covid: Các diễn giải gây hiểu lầm về tỷ lệ tử vong do tiêm vaccine

3 giờ trước

Một số người, trong đó có những người chủ trương lên mạng chống việc tiêm phòng vaccine Covid-19, nói rằng có một lượng lớn những người tử vong do biến thể Delta của virus corona là những người đã tiêm vaccine.

Mức báo động thấp hơn

Trong số 117 người chết do biến thể Delta, loại biến thể virus corona lần đầu tiên được xác định tại Ấn Độ, có 50 trường hợp (43%) đã được tiêm vaccine đầy đủ.

Số liệu 43% chỉ liên quan tới các ca tử vong, do đó nó không phản ánh toàn bộ tình hình về những người đã được tiêm vaccine rồi bị phơi nhiễm với Covid nhưng không nhiễm virus, hoặc nhiễm virus nhưng không ốm bệnh.

Tính đến nay, tại Anh, hầu hết những người có nguy cơ tử vong do Covid đều đã được tiêm vaccine (hơn 90%).

Không có vaccine nào là hoàn hảo trong việc ngăn ngừa nguy cơ mắc Covid và do đó, sẽ vẫn có một số ít người tử vong.

Đơn giản là trong một thế giới nếu tất cả mọi người đều đã được tiêm vaccine thì 100% các ca tử vong do Covid sẽ là những người đã được tiêm vaccine.

Tuy nhiên, con số thực sự những người tử vong sẽ thấp hơn nhiều, chỉ bằng khoảng một phần 20 so với tình trạng không có ai tiêm vaccine, theo ước tính của PHE.

Số ca tử vong ít hơn

Và có một lý do nữa khiến quý vị hiện không thể chỉ đem so sánh số các ca tử vong do Covid giữa những người đã tiêm và những người chưa tiêm vaccine rồi đưa ra kết luận về tính hiệu quả của các mũi tiêm.