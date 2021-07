Hai phim Đông Âu về tình báo cộng sản có thể bạn chưa xem

một giờ trước

The Sleepers, phim truyền hình Czech, 2019

The Sleepers, một bộ phim truyền hình dài sáu tập của HBO Châu Âu kể về một câu chuyện đáng kinh ngạc xảy ra vào cuối năm 1989 tại Tiệp Khắc khi Đế chế Xô Viết đang sụp đổ.

The Sleepers là dự án đầu tay của nhà biên kịch Ondrej Gabriel.

A Vizsga (Bài kiểm tra), phim Hungary, 2011

Được Liên Xô bổ nhiệm, thủ tướng mới János Kádár ra lệnh rằng lòng trung thành của mọi sĩ quan An ninh Quốc gia phải được kiểm tra nghiêm ngặt.

Căn hộ của Jung đóng vai trò như một ngôi nhà an toàn, nơi anh thường xuyên gặp gỡ các đặc vụ và người cung cấp thông tin.

Thì ra Jung có người yêu là Eva, một chiến sĩ tự do của cuộc nổi dậy năm 1956.

Tình tiết của phim có phần nào gợi nhắc tới bộ phim nổi tiếng hơn, The lives of others của đạo diễn Florian Henckel von Donnersmarck ra mắt năm 2006.