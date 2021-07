Anh, EU nói TQ 'tấn công mạnh' hệ thống máy chủ Microsoft Exchange

58 phút trước

EU là bên đầu tiên đưa ra thông cáo nói rằng vụ tấn công bắt đầu từ lãnh thổ Trung Quốc, trong lúc Anh Quốc nói những đối tượng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Các nước cũng nói Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hoạt động gián điệp.

Tấn công tin tặc nhằm đánh cắp thông tin và hoạt động gián điệp?

Các quan chức tình báo phương Tây nói rằng cách hành xử của Trung Quốc lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với bất kỳ những gì Bắc Kinh đã làm trước đây.

Tại Anh Quốc, Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC) đã ra khuyến cáo dành riêng cho hơn 70 tổ chức bị ảnh hưởng nhằm đối phó với cuộc tấn công.

"Cuộc tấn công trên mạng nhằm vào các máy chủ Microsoft Exchange do các nhóm được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn rất liều lĩnh, nhưng vẫn theo một mô thức ứng xử rất quen thuộc," Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói. "Chính phủ Trung Quốc cần phải chấm dứt việc phá hoại trên mạng có hệ thống này, và nên biết rằng họ sẽ bị quy trách nhiệm nếu không chấm dứt."

Thông cáo của EU đưa ra trong một tuyên bố của quan chức cao cấp phụ trách quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh của khối.

"Các máy chủ Microsoft bị tổn thương và bị khai thác tấn công đã làm xói mòn an ninh và sự vẹn toàn của hàng ngàn máy tính và mạng máy tính trên toàn cầu, trong đó có cả của các quốc gia thành viên và các cơ quan EU. Nó cho phép một lượng lớn các tin tặc tiếp cận được vào rồi tiếp tục khai thác những lỗ hổng cho tới tận bây giờ."

"Cách hành xử vô trách nhiệm và gây hại này đã tạo ra những rủi ro an ninh và tổn thất kinh tế to lớn cho các cơ quan chính phủ và các công ty tư nhân của chúng ta, và nó đã cho thấy mức nghiêm trọng của hiệu ứng lan tỏa một cách có hệ thống đối với các lĩnh vực an ninh, kinh tế và xã hội của chúng ta nói chung."