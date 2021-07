Hong Kong kết án người đầu tiên theo luật an ninh quốc gia

Người đầu tiên bị cáo buộc theo luật an ninh quốc gia gây tranh cãi của Hong Kong vừa bị kết tội trong một phán quyết mang tính cột mốc hôm thứ Ba.

Tong Ying-kit bị kết tội xúi giục ly khai và khủng bố, sau khi đi xe máy lao vào cảnh sát và vẫy cờ kêu gọi "tự do" cho Hong Kong.

Nhóm luật sư biện hộ đòi có bồi thẩm đoàn, nhưng Bộ trưởng Tư pháp Hong Kong nói rằng các bồi thầm có thể bị đe dọa an toàn, xét trong bối cảnh bầu không khí chính trị nhạy cảm của thành phố.

"Tự do cho Hong Kong"

Người đàn ông 24 tuổi bị bắt hồi tháng Bảy năm ngoái sau khi lao xe máy vào một nhóm các nhân viên cảnh sát đang đứng trên đường phố. Khi đó, anh ta mang một lá cờ biểu tình màu đen, trên đó in dòng chữ "tự do cho Hong Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta".

Vì sao luật an ninh quốc gia gây tranh cãi?

Nguyên tắc này nhằm đảm bảo vùng lãnh thổ này được duy trì một số quyền tự do nhất định, trong đó có quyền tự do hội họp và tự do biểu đạt, quyền có hệ thống tư pháp độc lập, và một số quyền dân chủ khác, điều mà Trung Hoa lục địa không có.