Covid-19: Người dân Ấn Độ kêu gọi cộng đồng quyên góp để trả viện phí

26 phút trước

Các bệnh nhân nhiễm Covid tại khoa cấp cứu tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 3/5/2021

Số ca nhập viện tăng vọt tại Ấn Độ trong làn sóng dịch lần 2. Hiện tại, vì bảo hiểm chi trả không đủ, những người dân Ấn Độ đã tìm đến hình thức kêu gọi cộng đồng quyên góp để chi trả cho những hoá đơn viện phí tăng vọt. Bài viết của nhà báo tự do Astha Rajvanshi.

"Trong nhiều trường hợp, kêu gọi huy động vốn từ cộng đồng đã trở thành một hệ thống an toàn lắp vào chỗ trống trong hệ thống chăm sóc y tế," Ravina Banze và Irfan Bashir, đồng tác giả sách Crowdfunding: The Story of People cho biết.