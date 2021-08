Covid: Nam Kinh tái phong tỏa và số đã tiêm vẫn nhiễm khiến TQ lo lắng

58 phút trước

Áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm soát tại các địa phương

Giới chức nói nguyên nhân của đợt bùng phát là do biến thể Delta và do hiện đang là mùa du lịch trong nước.

'Lỗ hổng' trong các biện pháp phòng chống?

Bài "Delta variant challenges China's zero Covid strategy — and raises questions over its vaccine efficacy" cho rằng có thể vì vaccine hiệu quả không cao nên TQ càng phải làm mạnh tay trong việc tái phong tỏa nhiều địa phương.