Gia đình nạn nhân vụ 11/9 nói Biden 'tránh xa' các sự kiện tưởng niệm

56 phút trước

Các nhà điều tra cho biết các cuộc tấn công là do nhóm khủng bố Al Qaeda thực hiện và đã kích hoạt cuộc xâm lược của Mỹ vào Afghanistan. 15 trong số 19 kẻ không tặc máy bay là công dân Ả Rập Xê Út.

Họ kêu gọi Tổng thống Biden tránh xa ba địa điểm diễn ra các vụ tấn công - ở New York, Virginia và Pennsylvania.

Chính quyền của George W Bush, Barack Obama và Donald Trump cũng từ chối giải mật các tài liệu, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

"Hai mươi năm sau, đơn giản là không có lý do gì - những tuyên bố không đáng về 'an ninh quốc gia' hay các lý do khác - để giữ bí mật thông tin này," nhóm này viết. "Nhưng nếu Tổng thống Biden từ chối cam kết của mình và đứng về phía chính phủ Ả Rập Xê Út, chúng tôi sẽ buộc phải công khai phản đối bất kỳ sự tham gia nào của chính quyền ông ấy trong bất kỳ buổi lễ tưởng niệm 11/9 nào."