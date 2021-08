Hoa Kỳ, Trung Quốc 'khẩu chiến' tại Liên Hiệp Quốc về Biển Đông

51 phút trước

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai đã lên tiếng chỉ trích hành vi bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông và cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng một cuộc xung đột "sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu đối với an ninh và thương mại", theo Reuters .

"Xung đột ở Biển Đông, hoặc ở bất kỳ đại dương nào, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu đối với an ninh và thương mại. Khi một quốc gia không phải lãnh chịu hậu quả nào khi phớt lờ những quy tắc này, nó sẽ thúc đẩy sự thoát tội nghiêm trọng hơn và bất ổn lớn hơn ở khắp mọi nơi," ông Blinken phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về an ninh hàng hải: